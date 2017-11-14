Bahçeli'nin 'AK Parti' çıkışına ilk yorum Mahir Ünal'dan geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "MHP, 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tesis etmek için AK Parti ile birlikte mücadelesini sürdürecektir" açıklamasına iktidar partisinden ilk değerlendirme geldi. Partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bahçeli'nin sözlerini seçim ittifakı şeklinde yorumlamanın erken olacağını belirtti. Ünal, “Yerli ve milli olan bütün unsurlarla ittifakız. Bu konu zaman içinde görülecek. Buna parti organları karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.
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