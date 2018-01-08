Bahçeli'nin açıklamasına AK Parti'den ilk yanıt!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin önerisinin partinin yetkili organlarında değerlendirileceğini anlatan Turan şunları söyledi: "Sayın MHP Genel Başkanı'nın açıklamasını saygı ile karşılıyoruz. Ortada net bir tablo var. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok. Uyum yasaları AK Parti'nin görevi değil sadece. İstiyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi de değil. 16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır."

CHP'Lİ ÖZEL'E SERT SÖZLER



CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarını da eleştiren Turan, "HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel bir ittifak diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti bir araya geldiğinde kötü diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil. İttifaka karşı olabilirsiniz ama sen yaparken hak, başkaları yaparken hak değil. CHP'nin grup başkanvekili laf yetiştireceğinize, kendilerinin genel başkanı aday olacak mı olmayacak mı ona baksın. Siz terörle ilgisi olan partilere rehberlik yapanlara saygı duyup da MHP ve AK Parti gibi ülke sevdası tartışılmaz partilere laf söylerseniz ben size 'haydi oradan' derim."



MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şunları söylemişti:



"Normal parlamenter sistem içinde ülkeyi yönetme iddiasında olan her partinin aday çıkarmasının beklenir. Bahçeli'yi bugün dinlerken kulaklarına inanamadım. Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti."