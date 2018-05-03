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Bahçeli'nin 100 bin imza çıkışına Başbakan'dan ilk yorum!

Son Dakika! Başbakan Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli'nin "FETÖ seçmeni" açıklamasına, "Onun değerlendirmeleri üzerine yorum yapmam doğru olmaz." diyerek yanıt verdi

Bahçeli'nin 100 bin imza çıkışına Başbakan'dan ilk yorum!

Son Dakika! Başbakan Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli'nin "FETÖ seçmeni" açıklamasına, "Onun değerlendirmeleri üzerine yorum yapmam doğru olmaz." diyerek yanıt verdi

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:09
Bahçeli'nin 100 bin imza çıkışına Başbakan'dan ilk yorum!
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır' sözlerinin sorulması üzerine, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
MHPFetöDevlet Bahçeli
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