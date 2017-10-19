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Bahçeli: MHP, Erdoğan'ı yalnız bırakmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair açıklamalarda bulundu

Bahçeli: MHP, Erdoğan'ı yalnız bırakmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair açıklamalarda bulundu

19 Ekim 2017 Perşembe 14:45
Bahçeli: MHP, Erdoğan'ı yalnız bırakmaz
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörle mücadelede Cumhurbaşkanını yalnız bırakmayız. Müftüye nikah yetkisinin laiklik açısından sakıncası yok" dedi.
MÜFTÜYE NİKAH YETKİSİ
 
Bahçeli, "Müftüye nikah yetkisinin laiklik açısından sakıncası yok" diye konuştu. MHP lideri, "Müftü nikahı kıyarsa, çok küçük yaşlara kadar devam edermiş. Öyle şey olur mu? İmam nikahını kaldıramadığınıza göre onu daha sağlıklı bir hale getirebilmek açısından ne yapmanız lazım? Müftü beylere aynen diğerleri gibi görevlendirme yaptırdığınız takdirde nikahını yaptırırsın" dedi.
 
AKŞENER'İN PARTİSİ
 
Meral Akşener'in yeni parti hazırlığı için Bahçeli, "Ne yapacaklar görmek istiyoruz, gerekirse yorumlarız" açıklamasında bulundu.
 
'CUMHURBAŞKANI'NI YALNIZ BIRAKMAYIZ'
 
Bahçeli, terörle mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesini de anlattı: "YPG'nin elindeki Afrin'e girme konusunda kararlılık var. Biz de Suriye ve Irak adımlarını destekliyoruz. Şu an için Sayın Cumhurbaşkanı'nı MHP yalnız bırakmaz. Terörle mücadelenin sonu alınıncaya, Irak ve Suriye'de korsan devletçilikler kurulması kökten engelleninceye kadar Cumhurbaşkanı'nın parti olarak yanındayız."

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Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet Bahçeli
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