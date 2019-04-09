Bahçeli mazbatasını alan Mansur Yavaş'ı tanımadı: Benim başkanım olamaz

MHP lideri Bahçeli, Mansur Yavaş'ın mazbatasını almasına yönelik, "Sayılsal yönden mazbatayı almıştır, toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan benim belediye başkanım olamaz." açıklamasını yaptı. İstanbul'daki itirazlara ilişkin de açıklama yapan Bahçeli, "Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanırsa yeni bir seçim düşünülebilir" dedi.

YENİ SEÇİM ÇIKIŞI

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "60 gün sonra yeni bir seçim düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

"BENİM BELEDİYE BAŞKANIM DİYEMEM"

Bahçeli, Mansur Yavaş'ın mazbatasını almasına yönelik, "Sayılsal yönden mazbatayı almıştır toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Ankara'daki belediye başkanına yaklaşımım aklanmadan paklanmadan benim belediye başkanım diyemem." dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'sahte senet' iddialarıyla ilgili hakkında iddianame düzenlenen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a 'çekil' çağrısı yapmıştı. Bahçeli, "Partisini, seçimi rahatlatmalı, toplumsal gerginliği azaltmalı ve bunun için de adaylıktan çekildiğini ifade etmeli. Yani diyorum ki yavaş yavaş ayrıl" demişti.