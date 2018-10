Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili dengeleri değiştirecek çıkış!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin içinden geçmekte olduğu zor zamanlarda stokçuluk yapanların ve yabancı ülkelere sermaye kaçıranların mutlaka deşifre edilmesi gerektiği çağrısında bulunan Bahçeli, "Vatandaşlarımız ne içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenlerde nasıl bir ahlak anlayışı vardır" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

''Yapamazlar dediler yaptık, devrilir gider dediler dirildik. İftiracı çevreleri mahkum ettik. Onlar atıp tutu. Biz milletimize güvendik. Anket şirketlerine kulaklarımızı tıkadık. Yüzde 2-3 oy alırlar diye dedikodu yayanları not ettik. Sonra şoktan şoka girdiler. Sizler kurulmuş tuzakları mücadelenizle yıktınız. Seçilen milletvekili arkadaşlar kadar seçilemeyen ama canla başla çalışan milletvekilli adaylarını tebrik ediyorum.MHP dünden bugüne başkalaşma akımına kapılmadı. Başkalarına özenmedi. Kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının ipiyle sallanmaya tercih ettik.İrade gösterdik, parlak ufuklara odaklandık. Cesaretimiz yanlışa yoranlar oldu. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşündük.

"BİZE MİLLETİN DESTEĞİ YETER"

Seçim beyannamemizdeki tüm vaatleri gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok. Hiç kimsenin hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına korumasına da ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin desteği yeter. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz.

"ACILAR PAYLAŞTIKÇA AZALACAKTIR"

Küresel ısınma buzulların erimesi çevre kirliliği çölleşme orman alanlarının yok edilmesi doğal afetler iklim değişiklikleri insanları meşgul eden temel meseleler arasındadır. Denizlerdeki petrol platformlarında sızan kazalarda binlerce ton ham petrol denizleri kirletirken deniz canlıların ölümüne neden olmaktadır. Uluslararası toplum çevre felaketlerine çare bulmak zorundadır. Doğal afetlerdeki sıklık üzerinde kararlı şekilde düşünülmeli emek ve çaba harcanmalıdır. Medyada kırbaç kasırgası olarak isimlendirilen fırtınanın ülkemizin teğet geçmesi bizleri memnun etmiştir. Elbette acılar paylaşıldıkça azalacaktır.

YABANCI SERMAYE KAÇIRANLAR DEŞİFRE EDİLMELİDİR"

Ekonomik fırtına tutulduğunda fırsatçılık yapan kim varsa milli mensubiyeti idrak edemeyenlerdir. Vatandaşlarımız ne içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenlerde nasıl bir ahlak anlayışı vardır. Stokçuluk yapanlar yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlaka deşifre edilmelidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız."