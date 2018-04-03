Bahçeli'den "Tosuncuk" tepkisi: Sülükler hak ettiği yere atılmalı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, "Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutup layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır." diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir siyaset adamı düşünün haysiyetli, ülkücü duruşuyla milyonların ruhunda taht kursun. İşte o lider partimizin kurucusu, başbuğumuz Alparslan Türkeş'tir. Türkeş Bey, ülkemizin çekişme ve çatışma dolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisiydi. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı. Fikir, eylem ve sağduyu kaynağıydı. Merhum Türkeş Bey'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inanıyorum. Ülkü ocakları varlık ve birliğini muhafaza etmekte, engelleri aşa aşa yoluna devam etmektedir. Mertliğin kitabını yazan ülkü şehitlerimize, kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

"ÇÖZÜLMEYİ BEKLEYEN SORUNLARIMIZ VAR"

Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. İnsanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamalıyız. Sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boştur. Siyasetimizin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır.

"EKONOMİNİN BÜYÜMESİ TAKDİR EDİLECEK BİR DURUM"

Tezgahında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir. Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız.

"DÖVİZ SİLAHINI ÇEKTİLER"

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir.

İstikrarlı bir şekilde Anadolu'nun yoksullaşması, ABD ve Avrupa'nın yükünü tutması feci bir garabettir.

Ekonomi ve ticaret kanallarıyla ülkemizin sinir uçlarıyla oynanmak istenmektedir. Büyümemiz çok kuvvetli olsa da bununla yetinemeyiz.

"SÜLÜKLER HAK ETTİĞİ YERE ATILMALI"

Potansiyelimizi harekete geçirmemizin ve felaket tellaklarına hak ettiği cevabı verme günü gelmiştir. Zaman Türk'ün, mekan Türk vatanıdır gelecek Türkiye'dedir.

Tosun'cukmuş, Çiftlikbank'mış, Süt Bank'mış bu ve benzer sülüklerin sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar nerede olursa olsun, yakalarından tutulup hak ettikleri yere atılmalıdır.

"MÜSLÜMAN MAHALLEDE SALYANGOZ SATIYORLAR"

Türkiye hedef ülkedir. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışanlara karşı tarafımızı belli etmek zorundayız.