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Bahçeli'den referandum açıklaması

MHP lideri Bahçeli:"Barzani ve Peşmergelerinin 25 Eylül 2017’de yaptıkları, hukuki ve siyasi meşruiyeti olmayan 'korsan referandum' yok hükmündedir, kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur."

Bahçeli'den referandum açıklaması

MHP lideri Bahçeli:"Barzani ve Peşmergelerinin 25 Eylül 2017’de yaptıkları, hukuki ve siyasi meşruiyeti olmayan 'korsan referandum' yok hükmündedir, kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur."

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:33
Bahçeli'den referandum açıklaması
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BAHÇELİ açıklamasında "Barzani ve peşmergeleri Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir. Geldiğimiz bu günkü noktada; durum çok ciddidir, tehdit çok açıktır, tehlike çok yakındır. Bu konu Türkiye için hafife alınamayacak bir milli güvenlik sorunu. 
ÇOCUKLUK HAYALİ NASIL KABUSA DÖNECEK GÖRECEK 
Irak merkezi hükümetinin, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına kulak tıkayan Barzani'nin bağımsızlığa giden ilk adım olarak gördüğü sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir. Barzani, çok ağır bir bedel ödeyeceği ve sonu hüsranla bitecek bir macera yolculuğunu başlatmıştır. Çocukluk hayalinin nasıl kabusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
BarzaniPeşmergeMHP
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