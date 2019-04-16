Bahçeli'den partililere Erdoğan talimatı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlıklarının kadrolarıyla ilgili olarak "Biz bir talepte bulunamayız. Ama ülkücü olup da kadrolarda liyakatiyle bir yere gelebiliyorlarsa, gelsinler" dedi. Bahçeli, partililerden 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygıda kusur etmemelerini' de istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; partisinin merkez yönetim kurulu, merkez disiplin kurulu ve milletvekilleriyle Kızılcahamam kampında bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, önceki günkü toplantının basına kapalı bölümünde partililerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

"BEKLENTİ İÇİNE GİRMEYİN"

Toplantıda, "MHP'nin kazandığı tüm illerde üretken belediyecilik anlayışıyla halka hizmet etmesi gerektiğini ve bu konuda halkın talep ve isteklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini" söyleyen Bahçeli, gerek AK Parti'nin kazandığı belediyelerin, gerekse MHP'nin kazandığı belediyelerin kadrolarıyla ilgili 'ülkücülerin beklenti içine girmemesi gerektiğine' dikkat çekti.

"BİR BEKLENTİYLE CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK VERMEDİK"

Bahçeli, "Biz, bir beklentiyle Cumhur İttifakı'na destek vermedik. Beklenti içine girip, talebi olanlar varsa, beklemesinler. Beklenti içine girmeyin. Biz bir talepte bulunamayız. Ama ülkücü olup da kadrolarda liyakatiyle bir yere gelebiliyorlarsa, gelsinler. Zaten bunu kendileri de görüyor. Arkadaşlar bunu bilsinler, buna göre hareket etsinler. Biz, devlet, millet, beka, terörle mücadele için hükümete ve devlete destek veriyoruz" dedi.

"HERKES ÜSLUBUNA DİKKAT ETSİN"

'Cumhur İttifakı'nı bozmak ve bu ittifaka fitne, fesat sokmak isteyenlerin her zaman olacağını' kaydeden Bahçeli, bu noktada partililerinden 'dikkatli olmalarını' istedi. "Tuzaklara düşmeyin. Birlik beraberliğimizi koruyalım" görüşünü dile getiren Bahçeli, ittifak ile ilgili, yerel seçimlerden önce "Bu ittifak yerel seçimlere kadar devam eder. Seçimlerden sonra biter" diyenlerin olduğunu anımsatarak, "Yanıldıklarını görecekler. İttifak 2023'e kadar devam edecek. Herkes üslubuna dikkat etsin. İttifakı zedeleyecek açıklamalardan, hareketlerden ve tavırlardan uzak durun. Cumhurbaşkanı'na saygıda kusur etmeyin" uyarısında da bulundu.

"AK PARTİ'YLE AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK"

Yerel seçimlerde, en başından bu yana dile getirilen 'yüzde 52'nin altına düşmemek' hedefinin yakalandığını kaydeden Bahçeli, bu sonucun 'Cumhur İttifakı'nın başarısını gösterdiğine' de vurgu yaptı.

Bahçeli, "Seçim sonuçları bizim için de ittifak için de başarı. Burada, belediye bakanlığı sayısında başarılı olduk ama bunu öne çıkarmaya gerek yok. Belediye sayısına bakmayın. Başarı Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Arkadaşlar buna dikkat etsinler. AK Parti'yle ayrımız, gayrımız yok. AK Parti ve MHP'nin ittifakı başarılı olmuştur" diye konuştu.