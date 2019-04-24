Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na neden geçmiş olsun demediniz sorusuna yanıt

DEVLET Bahçeli, "Neden teşekkür etmediniz" sorusuna "En azından ona bir teşekkür etmesi lazım" diyerek yanıt verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli, gazetecilerin "Neden Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun demediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çünkü kendisini o meydanda koruyan, etrafındaki hiçbir CHP'linin olmadığı, hiçbir milletvekilinin bulunmadığı yerde yanında bulunan kişi (MHP Genel Başkan Yardımcısı) Mevlüt Karakaya'dır. En azından ona bir teşekkür etmesi lazım. Evdeki sandalyenin birisinde kendisi oturuyordu, birisinde de Mevlüt Karakaya oturuyordu. Nerede büyükşehir belediye başkanı? Nerede oradaki diğer grup temsilcileri? Tek bir Murat Emir (CHP Ankara Milletvekili) isminde bir kişi var. Bana göre en sadık adam o. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayan tek kişi o. Bunları düşünmesi lazım. Sağa sola çatmamaları için bunları düşünmeleri lazım. Biz herhangi bir şekilde memnuniyet hissetmedik. Şimdi memnuniyet hissetmeyen birisinin gidip de geçmiş olsun demesinin ne anlamı var?" Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun da yaptığı açıklamaların olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğiniz vakit Türkiye'de birileri bir şeyler düşünüyor ama ne düşünüyor, tam cevap vermiyor fakat bir işaret veriyor. Dikkat etmek lazım" diye konuştu. Bir soru üzerine Bahçeli, Genel Kuruldaki konuşmacılardan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve İYİ Parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaları kastettiğini söyledi. Gazetecilerin, "Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından söz ettiniz ve Cumhur İttifakı dışında kalan partilerin temsilcilerinin sözlerini de dile getirdiğiniz. Sizce Cumhur İttifakı'nı bozmaya, zedelemeye dönük bir hamle olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna Bahçeli, "Hayır efendim. Türkiye üzerinde yeni şekillenmeler açısından bir odaklaşma var. Söz birliği var. Veyahut genel tabiriyle bir ağız birliği var. Orada seçilmiş cümlelere bakarsanız bazı kavramları yerli yerine oturtabilirsiniz" karşılığını verdi.