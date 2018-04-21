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Bahçeli'den "İYİ Parti seçime katılacak mı" sorusuna yanıt

MHP Lideri Bahçeli gazetecilerin İYİ Parti'yle ilgili sorusuna "İlgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye cevap verdi

Bahçeli'den "İYİ Parti seçime katılacak mı" sorusuna yanıt

MHP Lideri Bahçeli gazetecilerin İYİ Parti'yle ilgili sorusuna "İlgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye cevap verdi

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:24
Bahçeli'den "İYİ Parti seçime katılacak mı" sorusuna yanıt
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MHP'nin Kızılcahamam kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim için iki aylık sürenin yeterli olduğunu söyledi. Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yürüttüğü İYİ Parti'nin 24 Haziran'da seçimlere katılıp katılamayacağı konusundaki belirsizlik sürerken MHP Lideri Bahçeli'den önemli bir çıkış geldi. Bahçeli "İlgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye cevap verdi.

"İLGİ ALANIMIZ DEĞİL, SEÇİME GİRSİNLER"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı, 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.

"ORTAK MİTİNG YOK"

 AK Parti ile ortak miting düzenlemeyi düşünmediklerini açıklayan Bahçeli, "Her koyun kendi bacağından asılır" dedi. Bahçeli, "baskın seçim" değerlendirmeleri ile ilgili olarak da "Zamanında yapılmayan her seçim baskın seçimdir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN KAZANMASI İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir Meclisin oluşması. İkincisi, cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir.

Bir yandan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz öte yandan cumhur ittifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kimliğini koruyan, onu temsil eden bir kadroyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Allah'ın izniyle yer almaya gayret göstereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
MHPİYİ Parti
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