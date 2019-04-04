Bahçeli'den İmamoğlu için sert sözler: Bedeli çok ağır olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerle sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçim sonuçlarına itirazın hukuki bir hak olduğunu daha önce söylediğini belirten Bahçeli, ancak ortaya çıkan gerçeklerin meselenin boyutunu çok ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi.

"MAZBATA DİYE TUTTURMASI AKLA ZİYANDIR"

Bahçeli, "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır." dedi.