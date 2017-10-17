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Bahçeli'den hükümete çağrı: Gelin üniversite sınavını kaldıralım

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım." diyerek hükümete çağrıda bulundu

Bahçeli'den hükümete çağrı: Gelin üniversite sınavını kaldıralım

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım." diyerek hükümete çağrıda bulundu

17 Ekim 2017 Salı 11:01
Bahçeli'den hükümete çağrı: Gelin üniversite sınavını kaldıralım
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MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Üniversite sistemiyle ilgili hükümete çağrıda bulunan Bahçeli, "Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Yaşadığımız onca kriz ve açmaz aslında milli eğitim sistemindeki zafiyetlerden türemiştir. Sürekli politika değişikliklerine tevessül etmek yanlıştır.

YENİ ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ

LYS ve YGS kaldırılmıştır. Yeni sistemde evlatlarımız 2 ayrı oturuma katılacaktır. Yeni sınav sistemi ilave sorunların doğmasına neden olmuştur. Öğrencilerimiz huzursuz olmuştur. Yeni sistemin oturması zaman alacak, kaynak ve emek israfına yol açacaktır.

1 milyon kişi başına düşen üniversite sayısı  Türkiye'de 2.2 iken, bu sayı  ABD,  Danimarka,  Malezya,  Polonya,  İsviçre ve  Norveç'te 10'u geçmiştir.  Türkiye olarak hala makul bir yol bulmaya çalışan ülke olmamız oldukça düşündürücüdür. Üniversite mezunu evlatlarımızın yüzde 35'i işsizdir. Getirilen yeni sistemin birçok sakıncalı yönü ile yine fayda sağlamayacağına dair endişemiz vardır. Sınav sistemlerindeki değişikliklerle günü kurtarmak belki mümkündür ama yarınları kaybedeceğimiz neredeyse kesindir.

"GELİN ÜNİVERSİTE SINAVINI TAMAMEN KALDIRALIM"

Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Hükümete teklifimiz şudur; Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım. Türk gençliği akıllıdır, ahlaklıdır, çalışkandır, imanlıdır, inançlıdır. Fırsat verilsin, dünyayı yerinden oynatacak irfan ve iradeye sahip olduğunu gösterir. İşgale karşı, istilaya karşı çelik gibi bir kuvvet istiyorsak Türk gençliğine bakmamız kafidir. İmkansızlıklara direnen Türk gençliğinin önündeki engelleri kaldıralım. Türk gençliğine inanıyorum, hepsine güveniyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeliüniversite Sınavı
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