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Bahçeli'den Gül'ün "Aday değilim" sözlerine ilk yanıt geldi

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmamasıyla ilgili lilk kez konuştu ve ""Keşke kardeşlik kelimesini ağzına alsaydı" dedi

Bahçeli'den Gül'ün "Aday değilim" sözlerine ilk yanıt geldi

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmamasıyla ilgili lilk kez konuştu ve ""Keşke kardeşlik kelimesini ağzına alsaydı" dedi

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:37
Bahçeli'den Gül'ün "Aday değilim" sözlerine ilk yanıt geldi
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Aday değilim" açıklamasına değinen Bahçeli, "Kardeşlik hukuku yerine getirildi mi" sorusunu "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi. Keşke açıklamasını kardeşlik sözlerini ağzına alarak yapsaydı. O zaman daha anlamlı olurdu. Ama o anlama gelen cümleleri var" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU HATASINDAN DÖNÜYOR"
Gazetecilerin CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri dönme ihtimali sorusunu da yanıtlayan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
 Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesi gerekir. Abidik gubudik işlerden vazgeçmek lazım.

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Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliAbdullah Gül
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