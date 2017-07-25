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Bahçeli'den Aplerenler'e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırılarına ve Türkiye'de Yahudi cemaatine ait ibadethanelerin tahrip edilmesine de tepki gösterdi

Bahçeli'den Aplerenler'e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırılarına ve Türkiye'de Yahudi cemaatine ait ibadethanelerin tahrip edilmesine de tepki gösterdi

25 Temmuz 2017 Salı 11:32
Bahçeli'den Aplerenler'e tepki
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

MESCİD-İ Aksa’nın kısıtlamalara maruz kalması İsrail’in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail’in yöntemi terörden farksızdır. İslam dünyasının gevşek duruşu son derece düşündürücüdür. Katar krizini tırmandıran körfez ülkeleri neden ürkektir. Maalesef İslam eleminin dayanışma gücü zayıftır. Herkse birbirini kuyusunu kazmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan vasıtasıyla Türkiye tavrını göstermiştir.

Bahçeliden Aplerenlere tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez ülkelerini kapsama alan seyahatinde İsrail vandallığını da gündem getirmiştir. Hiçbir hain emeller Haremi Şerif’i kirletemeyecektir. Müslüman Türk milleti oynanan oyunum farkındadır. İsrail yanlıştadır. Utanç verici bir şekilde krize yatırım yapmaktadır. İsrail musallat olduğu haremi şeriften derhal çekilmelidir. Kıblesizlere ilk kıblemizi yok ettiremeyiz. Mabetlerimizi çiğnettiremeyiz. Bunu yaparken haklıyken haksız duruma düşemeyiz.(Alperen Ocakları'nın bazı sigagoglara yönelik eylemleriyle ilgili olarak) Musevi vatandaşlarımıza ait mabetlerin tahrip edilmesini kabul edemeyiz. İsrail gibi davranamayız. Yanlışa yanlışla karşılılık veremeyiz. Türkiye’deki sinagoglara yapılacak en ufak saldırı elimizi zayıflatmakla kalmayacak din özgürlüğüne saldırı olacaktır. Son günlerdeki bazı olayları endişeyle seyrettiğimi söylemek isterim. Bu vesileyle İsrail saldırganlığını kınıyorum.


 

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Anahtar Kelimeler:
BahçeliMHPIsrailYahudiSinagog
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