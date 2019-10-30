Bahçeli'den ABD'nin tasarı kararına sert tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Türkiye karşıtı skandal kararına tepki göstererek, "Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda. Tek kelimeyle tasarı hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 30.10.2019, 16:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Türkiye karşıtı skandal kararına tepki gösterdi. "Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda. Tasarı hükümsüzdür."diyen Bahçeli, "Geçmişimizde soykırımın numunesi yoktur. Bu çürük kararın Türk milleti ve nezdinde bir karşılığı yoktur." dedi. Bahçeli, ABD Temsilciler meclisinin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptırım tasarısını kabul etmesinin izah edilemez olduğunu söyledi.
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