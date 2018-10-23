Bahçeli, Cumhur İttifakı'na kapıyı kapattı: Niyetimiz yok!

PARTİ grubunda konuşan MHP Lideri Devet Bahçeli, Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. AK Parti ile yaşanan kriz sonrası herhangi bir ittifak beklentilerinin kalmadığını belirten Bahçeli, "Kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı yok. Herhangi bir ittifak arayışımız artık kalmamıştır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Biz teklifimizi sunduk, karar TBMM'nindir. Kararlarına saygı duyarız ancak MHP tekliften asla taviz vermeyecek. Özgürlük bir insan hakkıdır. MHP olarak kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle, yok sayılmasıyla ayakta kalamayacaktır.

Hiçbir ittifak daha diğer tarafın dayatmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Hiçbir ittifak çatladı, çatlıyor ihbarlarıyla, şartların kollanmasıyla varlığını devam ettiremeyecektir. AK Partisi içinde ittifakı dinamitlemek isteyenler taklalar atabilirler. Yasal zemin aramaya son vermenin vakti gelmiştir.

Parti olarak mahalli idareler seçimlerine yönelik ittifak arayışımız artık kalmadı. Oyalamaya, ümitlerle oynamaya gerek yoktur. Kendi yolumuzu yalnızca kendimiz çizeceğiz. Kendi adaylarımızla katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde yer alacağız."