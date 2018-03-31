Bahçeli Avrupa'ya ateş püskürdü: Teröristlerle ilişkileri deşifre oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır." dedi.
"BÖYLE BİR ÇARPIKLIĞA TÜRK MİLLETİ GÖZ YUMMAZ"
Bahçeli, " Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir." ifadesini kullandı.
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