Bahçeli: Arkadaşlarımız af tasarısını hazırlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı açıklamada, “24 Haziran’da Türkiye, Türk milleti kazanmıştır. Üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır. Milli ve yerli duruş kazanmıştır.” dedi

Bahçeli şunları söyledi:

Milli uyanış, umut vermiştir. Türk milleti sistemsel açmazları bertaraf etti. İstikbalin ufku pırıl pırıl parlamıştır. MHP bu seçimden alnının akıyla çıkmıştır. Yaşadığımız onca olaya rağmen 24 Haziran seçimi bizim için bir başarıdır.

24 Haziran öncesi bizi iflas ettirme planlarını ters yüz ettik. “İman varsa imkan da vardır” dedik. MHP tıpkı Anka kuşu gibi küllerinden doğmuştur. Türk milleti üç hilali ne mahsun bırakmış ne de mahcup etmiştir. 24 Haziran’da MHP büyük bir başarı elde etmiştir.

Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir. MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır.

“BİZİ BİLEN BİLİR, BİLMEYEN DE KENDİ BİLİR”

“Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz.” diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını ‘Fazla uzattım’ diyen zavallılar için, HDP’ye ‘Kürt siyasi hareketi’ diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK’ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur.” şeklinde konuştu.

Bahçeli “Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye’den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.” dedi.

“KARARLARIN SERİ VE SÜRATLİ ALINACAĞI BİR DÖNEME GİRİLMİŞTİR”

MHP Genel Başkanı Bahçeli “Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

“BİZ LAFA DEĞİL İCRAATA BAKARIZ”

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, hem FETÖ belasını hem de PKK tehdidini tamamen bitirerek gündeminden çıkarmalı, geleceğimiz emniyete alınmalıdır. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye’nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa’da ne kadar hain FETÖ’cü varsa Türkiye’ye iadeleri yapılmalıdır. Biz lafa değil icraata bakarız.” Terörle mücadeleye ilişkin kanun teklifi hakkında Bahçeli, “Böyle bir yasa Meclis’e geldiğinde MHP gereğini yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIMIZ AF TASARINI HAZIRLIYOR”

Bahçeli konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Seçim öncesinde dile getirdiğiniz af konusunu Meclis gündemine getirecek misiniz?” sorusuna “Yeni yasama dönemi başladığında bu konuda arkadaşlarımız bir çalışma yapıp Meclis gündemine getirecekler” diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ‘Başkan’ denilmesini istediği hatırlatılan Bahçeli. “Kendisi ona nasıl hitap edilmesini istiyorsa öyle hitap edilir.