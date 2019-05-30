Bahçeli, 50 il başkanını İstanbul seçimi için Ankara'ya çağırdı

23 Haziran'da tekrarlanacak seçim için İstanbul'da en fazla hemşehrisi bulunan 31 il başkanını sahaya süren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün de kalan 50 il başkanını MHP Genel Merkezi'nde topluyor.

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da önce 250 binden fazla hemşehrisi olan 15 il başkanını daha sonra 130 binden fazla hemşehrisi bulunan 16 il başkanını topladı. Bahçeli'nin talimatı üzerine söz konusu il başkanları İstanbul'a giderek seçim çalışmalarına katıldı. Bahçeli, bugün de kalan 50 ilin başkanını topluyor.

HEMŞEHRİ STRATEJİSİNİ ANLATACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; MHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda Bahçeli, il başkanlarına hemşehri stratejisini anlatacak. Özellikle il başkanlarının hemşehrilerinin adreslerinin tek tek tespit edilerek, ev ziyaretlerinin yapılmasını isteyecek olan Bahçeli, seçmenle birebir iletişim kurulması talimatı verecek.

"SORU İŞARETLERİNİ GİDERİN" TALİMATI

Bahçeli, "Vatandaşların seçimle ilgili akıllarındaki soru işaretlerini giderin" diyecek. Bahçeli'den yürütülecek çalışmalar hakkında talimatları almalarının ardından il başkanları, bu hafta içerisinde İstanbul'a gidecek. Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı olarak seçmenle diyalog kuracak olan il başkanları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın koordinesinde hemşehri derneklerine gidecek ve ev ziyaretleri yapacak.