Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Bacanakların kavgası kanlı bitti!

Aksaray'da hastane önünde iki bacanağın ve yakınlarının karıştığı üç kavgada 5 kişi yaralandı.

Bacanakların kavgası kanlı bitti!

Aksaray'da hastane önünde iki bacanağın ve yakınlarının karıştığı üç kavgada 5 kişi yaralandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:35
Bacanakların kavgası kanlı bitti!
banner404

ALINAN bilgiye göre, Mehmet B. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bacanağı Adem T. arasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil  Servisi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda yüzünden yaralanan Mehmet B. hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan Mehmet B, daha sonra bacanağı Adem T'yi bıçakla  yaraladı.

Olayı haber alarak hastane önüne gelen iki tarafın yakınları da birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla  yaralanan Bayram T, Kemal E. ve Kenan E. de aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Adem T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

Öte yandan, hastaneye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olayda  kullanılan silahlardan çıkan bir kurşun ise o sırada boş olan hastanenin gözlem  odasının camına isabet etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AksarayBacanakların Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti
Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti
Açığa alınan Yüzbaşı, eski görev yerinde intihar etti
Açığa alınan Yüzbaşı, eski görev yerinde intihar etti
Liseli Gülcan'ın intihar sebebi ortaya çıktı
Liseli Gülcan'ın intihar sebebi ortaya çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim