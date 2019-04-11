Babasının kurduğu partiyi şikayet etti, bina haciz yoluyla boşaltıldı

YENİDEN Refah Partisi'ni kuran, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın şikayeti üzerine Saadet Partisi genel merkez binasına yönelik haciz işlemi başlatıldı.

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmıştı.

MAHKEME BİNANIN TAHLİYE EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı Yargıtay tarafından onanmış ve genel merkez binasının tahliyesi Kasım 2018'de kesinleşmişti ve genel merkez binasının tahliyesi için verilen süre doldu.

EŞYALAR KAMYONLARA YÜKLENDİ

Polis, icra memurları ve avukatlar genel merkezin tahliyesi için bina önüne geldi.Polis ekipleri sabah saatlerinde binaya gelirken, bir süre sonra haciz memurları da gelerek işlemleri başlattı. Saadet Partisi Genel Merkez binası polis memurları eşliğinde boşaltılmaya başlandı. Binada bulunan eşyalar kamyonlara yüklenerek haczedildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi'ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi gerekçesiyle haciz işlemi başlatmıştı. Saadet Partisi'nin ek süre talebini karşı tarafa ileten icra memurları ve avukatlar, Necmettin Erbakan'ın çocuklarından olumsuz yanıt almıştı.