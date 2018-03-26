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Babanın en ağır yükü! 1 tabut 2 cenaze

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 7 aylık hamile 33 yaşındaki Esma Bayraktar, bebeği ile toprağa verildi. Eşi Berkan Bayraktar ise cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekti

Babanın en ağır yükü! 1 tabut 2 cenaze

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 7 aylık hamile 33 yaşındaki Esma Bayraktar, bebeği ile toprağa verildi. Eşi Berkan Bayraktar ise cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekti

26 Mart 2018 Pazartesi 15:35
Babanın en ağır yükü! 1 tabut 2 cenaze
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KOCAELİ'NİN Dilovası İlçesi Diliskelesi Mahallesi'nde ikamet eden Berkan Bayraktar ile 4 yıllık evli olan ve 2 çocuk annesi 7 aylık hamile Esma Bayraktar (33) dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Bayraktar'ın rahatsızlandığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayraktar'ı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tedavi tamamlanan kadın taburcu edildi. Evine geldikten sonra tekrar rahatsızlanan Bayraktar bu kez Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçiren 7 aylık hamile Esra Bayraktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin hayatını kaybetmesi üzerine bebeği kurtarmak isteyen doktorlar ameliyata başladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı.

1 TABUTTA İKİ CESET

Esma Bayraktar ve 7 aylık bebeği aynı tabuta konularak Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Dilovası Merkez Yeni Camii'de öğle namazına mütaakip kılınan cenaze namazının ardından Diliskelesi Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Bayraktar'ın çok sayıda yakını katıldı. Esma Bayraktar'ın eşi Berkan Bayraktar ise cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekti.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliDilovasıCenaze
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