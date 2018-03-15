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'Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler'

Halil Dağ’ın talihsiz ölümünün ardından sosyal medya paylaşımlarından etkilenen bir kızı intiharı düşündü, diğeri aynı yerde 5 metreden düştü. Görüntülere yapılan yorumlar aileyi çok yıpratmış. Acılı eş, “Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlardı, şimdi içlerine kapandılar” diyor

'Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler'

Halil Dağ’ın talihsiz ölümünün ardından sosyal medya paylaşımlarından etkilenen bir kızı intiharı düşündü, diğeri aynı yerde 5 metreden düştü. Görüntülere yapılan yorumlar aileyi çok yıpratmış. Acılı eş, “Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlardı, şimdi içlerine kapandılar” diyor

15 Mart 2018 Perşembe 11:51
'Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler'
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HALİL Dağ 38 yaşında, 8 çocuk sahibiydi. 1 Ocak tarihinde, doğum gününde arkadaşlarına poz verirken, hayrete düşüren ölümüyle tanıdık onu. Urfa Kalesi’nden atladığı sırada 2 minarenin arasında poz vermek isterken 26 metrelik uçurumdan düşüp hayatını kaybeden Dağ’ın trajik ölümü, sosyal medyaya bakışımızı sorgulamamıza da neden oldu. Kimilerinin gülüp geçerek izlediği görüntülerden sonra Dağ Ailesi için geriye koca bir enkaz kaldı.

Kazanın ardından; Dağ’ın kızlarından 16 yaşındaki S. ile ablası A., olaydan aylar sonra Urfa Kalesi’ne gitti. Abla A. “Intihar etmek istedim” dedi, S. ise kaleye tırmanırken, yükseklik korkusu olduğundan gözünü kapattığı sırada kendini 5 metrelik yükseklikten aşağıda buldu. Genç kız, babasını kaybettiği yere gittiğinde canına mı kıymak istedi yoksa ailesinin anlattığı gibi takılıp düştü mü, hâlâ bilinmiyor.

Halil Dağ’ın ölüm şekli kadar sosyal medyadaki alaycı ifadelerin de bir o kadar yıktığı Dağ Ailesi’nin, ismini paylaşmamızı istemediği annesi karşıladı bizi. Eşinin şok ölümüyle birlikte 450 bin TL’lik ev borcuyla karşıya karşıya kaldıklarını, sosyal medyadaki yorumlara da ölüm acısı kadar üzüldüklerini söyleyen anne K. Dağ, “Kalede önlem alınsın” diyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberibe göre, anne, eşinin ölümünden sonra borçluların kapıya dayanmasına da şu şekilde isyan ediyor: “Kaleye çıktığı iki arkadaşıyla çok yakındı. Halil’in videosunu çeken arkadaşı, taziyenin ikinci günü evimize gelip 35 bin liralık borcunu istedi. 3 aydır ev kredimizi ödeyemedik.”

K. Dağ, olay gününü ise şöyle anlatıyor: “Eşimin doğum günüydü, un helvasını çok severdi. Akşam sürpriz yapacaktık. Arkadaşları kaleye çağırmış. 2 minarenin arasında atladığı sırada fotoğrafı olsun istemiş. Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlarda, şimdi içlerine kapandılar.”

DESTEK SÖZÜ

Ailenin maddi-manevi zararlarını biraz olsun karşılamak adına kapısını çaldığımız Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aileye psikolojik desteğin yanı sıra çocukların servis ücretlerini karşılayacakları sözünü verdi. Ekinci, olay yerindeki güvenlik önlemleri ihmali iddiasıyla ilgili ise kurul kararları olmadan değişiklik yapılamadığını söyledi. Halil Dağ’ın ölüme gittiği Urfa Kalesi olaydan sonra ince bir tel örgüyle örülmüş de olsa kalenin içine girmek hiç de zor değil.

O YORUMLARIN HEPSİNE CEVAP YAZDIM’

Sağlık lisesi mezunu 19 yaşındaki A. Dağ, sosyal medyadaki yorumlar sonrası kardeşleri ve kendisinin içlerine kapandıklarını anlattı: “Taziyenin ikinci günü babamın düştüğü yere gittim. Kaleye çıkmadım ama o düşme anının videosu aklıma geldiğinde bittim, ben de atlamak istedim. Oraya gelen kuzenim sayesinde vazgeçtim. Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek bakıp mesaj attım. ‘Neden böyle yapıyorsunuz?’ dedim, hiçbirinden cevap gelmedi.” Geçen hafta babasının öldüğü yerde düşerek yaralanan 16 yaşındaki kızı S. Dağ ile konuşmak ise kolay olmadı. Yaşadığı travma nedeniyle içine kapanan S., amcası Mehmet Dağ’ın ricasıyla yaptığı görüşmede “Bir daha böyle bir şeyi yapmamak konusunda kendime söz veremiyorum. Artık uyuyamıyorum. Telefonumda fotoğrafları ve videosu duruyor. Çok izledim ama artık bakamıyorum” dedi.

MERAKLI ZİYARETÇİLER

Bir güne yakın zaman geçirdiğimiz Şanlıurfa merkezde gündem çoğu zaman Halil Dağ’ın ölümü. Öyle ki şehrin en önemli turistik noktalarından biri olan Balıklı Göl ve Urfa Kalesi’ni gezmeye gelenler bu olayı konuşuyor. Genci yaşlısı Dağ’ın ölüm videosunu konuşup 8.5 TL ödeyerek kaleye tırmanıyor. Urfa Kalesi’nin zirvesine çıktığınızda ise Halil Dağ’ın ölüme atladığı kayayı ve atlama şeklini tarif edenleri görüyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
Halil Dağ5 METREDEN DÜŞTÜACILI EŞ
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