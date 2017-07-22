Babalık testi yaptırdı, eşinden aldığı yanıtla ortağını öldürdü

İSTANBUL Kağıthane'de 3 yaşındaki çocuğunun yaptırdığı test sonucu kendisinden olmadığını öğrenen Okan A., eşinden aldığı 'git ortağına sor' cevabı üzerine çılgına döndü. Okan A., ortağını 5 kurşun sıkarak öldürdü.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KENDİSİNDEN OLMADIĞINDAN ŞÜPHELENDİ

Olay, Seyrantepe Mahallesi Site sokaktaki olay geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Matbaacı Okan A. iddialara göre 3 yaşındaki çocuğunun kendisine ait olmadığından şüphelendi.

"GİT ORTAĞINA SOR"

DNA testi yaptıran Okan A. çocuğunun kendisine ait olmadığını öğrendi. Eşi Esra A. durumu soran koca, eşinden gidip ortağına sorması gerektiği cevabını aldı. Okan A. bunun üzerine ortağı Cemil Ş.'nin işyerinin önünde beklemeye başladı

5 EL ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra gelen Cemil Ş. aracından indiği sırada Okan A. ruhsatsız silahla beş el ateş etti. Açılan ateş sonucundan Cemil Ş. ağır yaralandı. Silahlı saldırının ardından Okan A. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

ORTAK ÖLDÜ, KIRGIN BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ağır yaralı olan Cemil Ş. ambulans ile Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemil Ş. hayatını kaybetti. Olaydan kısa süre sonra Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucunda zanlı Okan A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.