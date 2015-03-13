Babacan'dan çarpıcı sözler

Farklı senaryolar karşımıza çıktığında şaşırmayalım, hazırlıklı olalım ve yolumuza devam edelim. Kur konusu olsun, MB'nin alacağı tedbirler bu konuda iletişimin MB'dan yapılması gerekiyor. Kur öyledir, böyledir bunların hiçbirisinin dikkate alınmaması gerekiyor. Bizim enflasyon hedefimizi var. MB ve hükümet ortaklaşa bir enflasyon hedefi koymuş. Yüzde 5. Bu oran bu sene belki ama seneye olacak inşallah. Dalgalı kur politikası uyguluyoruz. Yüzde 15'lik bir geçişgenlik var. MB kur enflasyonu etkilediği için önemli Enflasyonu tutturmak için MB'nin kur yorumları olabilir, artı eksi etkileyecek yorumlar olabilir.

BÖYLE BİR KABİLİYETİ YOK

Sadece ve sadece MB'nin kur ile söylediklerine bakın, başka bir kurumun böyle bir kabiliyeti yok. Diğer tahminler insanlar gönlünden, kafasından geçenlerdir Kur konusunda hiç kimseyi dikkat almamak gerekir. Konuşulanların hepsi yanlış çıktı. Kim ne dediyse kuru konusunda yanıldı. MB her şeyi biliyor mu bilmiyor. Desen ki 1 ay sonra dolar ne olacak bir şey diyemez. 12 yıldır kurumlarımızı iyi tanımış durumdayım. Kim neyi ne kadar yapar, neyi ne kadar becerir bilirim. MB kadar kabiliyet yeteneği yüksek kurum yoktur. Başka kurumlarımızda para politikasını analiz edebilecek adam yok ki. Kur şöyle oldu, böyle oldu, şahsi görüşlerdir bunlar, etkilemez. Risk primlerini makul durumlarda götürürsek Türkiye için risk olmaz.

Belirsizlik sermayeyi ürkütebilir

Sadece MB’nin bu para politikasını iletişimini yapması önemli

Bu yapılırsa risk azalır. Risk primlerini makul durumlarda götürürsek Türkiye için risk olmaz. Belirsizlik sermayeyi ürkütebilir. Sadece MB’nin bu para politikasını iletişimini yapması önemli. .Bu yapılırsa risk azalır

'EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONDA'

Bizim petrol fiyatlarının cari açık üzerindeki etkisi doğru. En büyük önceliğimiz enflasyonda. Petrol düşünce rahatladık. İkinci önceliğimiz cari açığın düşürülmesiydi. Üçüncü ise yapısal reformlarla büyümeyi artırmaktı. 25 tane dönüşüm programıyla öngörülebilirlik getirdik. Ama sadece düşük petrole dayayıp da rahatlamamız da mümkün değil. Doğru politikada ilerlememiz lazım. Herhangi bir gevşemeye mahal vermemiz lazım. Petrol düştü diye rahatlayacak halimiz yok. Gerçek anlamda analiz yapmak için bakıyoruz. Almanya’ya geçen sene nasıl ithalat yapmışız, bu sene ne yapmışız. Dolar olarak hesap ettiğimizde daha düşük rakamlar ortaya çıkabilir. Yıllık büyümemiz dolar cinsinde demiyoruz.

BÜYÜKDÜK DERKEN TL'YE BAKIYORUZ