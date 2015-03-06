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Baba oğuldan flaş Türkiye kararı

24 Nisan'da Çanakkale'de gerçekleştirilecek Çanakkale savaşlarının 100’üncü yıldönümü törenlerine, İngiltere Veliaht Prensi Charles, oğlu Prens Harry ile birlikte katılacak

Baba oğuldan flaş Türkiye kararı

24 Nisan'da Çanakkale'de gerçekleştirilecek Çanakkale savaşlarının 100’üncü yıldönümü törenlerine, İngiltere Veliaht Prensi Charles, oğlu Prens Harry ile birlikte katılacak

06 Mart 2015 Cuma 15:26
Baba oğuldan flaş Türkiye kararı
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İNGİLTERE Kraliçesi 2'nci Elizabeth ise, eşi Edinburgh Dükü ve diğer torunu, Prens Charles'tan sonraki taht varisi Prens William ile birlikte Londra'daki törenlerde hazır bulunacak. İngiltere Kraliyet İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kraliçe 2'nci Elizabeth, Edinburgh Dükü ve Cambridge Dükü eşliğinde, Gelibolu Seferinin ve Anzak Günü'nün 100'üncü yılı anısına 25 Nisan günü Londra Cenotaph’da yapılacak olan çelenk koyma töreninde hazır bulunacak. Kraliçe, bu törenin ardından Westminster Abbey’de yapılacak olan Anma ve Şükran Ayini'ne katılacak. İngiltere Veliaht Prensi olan Galler Prensi Charles ise, oğlu Prens Harry eşliğinde, Gelibolu Seferi ve Anzak Günü'nün 100'üncü yılı anısına 24 ve 25 Nisan tarihlerinde Türkiye’de yapılacak törenlere katılacak.

 
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Son Güncelleme: 06.03.2015 14:29
Anahtar Kelimeler:
Çanakkaleİngiltere Veliaht Prensi CharlesPrens Harry
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