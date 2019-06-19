Azerbaycan'da KGK buluşması

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün de temaslarını sürdürdü.

KGK Kurucusu ve Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı ile birlikte dün sırasıyla Dağlık Karabağ Sosyal Birliği Başkanı Tural Genceliyev, milletvekili Ganire Pashayeva, T.C. Büyükelçisi Erkan Özoral ve Azerbaycan Mülteciler ve Göç İşleri Bakanı Rövşen Rzayev'i ziyaret eden Dim, ziyaretlerinde KGK'nın vizyon ve misyonunu anlatmıştı.

Dim, bugün de KGK Kurucusu ve Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı ile birlikte Azerbaycan Diasporası’ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Daşkın Recepli’yi ziyaret etti. KGK ile ilgili bilgilendirme yapan Dim, Recepli ile Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşları konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Dim daha sonra Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı ve Milletvekili Eflatun Amaşov’u ziyaret etti. Ziyarette KGK ve önümüzdeki süreçte iki kardeş ülke medyasının dayanışma ve işbirliğine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.