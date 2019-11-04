Ayşe Arman Hürriyet'ten istifa etti

AYŞE Arman, Hürriyet'ten ayrıldığını duyurdu. Çok sayıda gazeteciyi evlerine tebligat yaparak işten çıkaran Hürriyet gazetesinden geçen hafta da Gülse Birsel ayrılmıştı.Hürriyet gazetesinde yaptığı röportajlarla bilinen Ayşe Arman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Röportajları, sosyal medya hesabından yapmaya devam edeceğini belirten Arman, “Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam” dedi.Konuya ilişkin duyurusunu sosyal medya üzerinden yapan Arman, üzgün olduğunu belirterek, “Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum...” dedi.

Hürriyet'te deprem

Hürriyet gazetesi pek çok çalışanını evlerine tebligat göndererek işten çıkardı. İşten çıkarılanlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, Aydil Durgun, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak, Ceyhun Kuburlu, Aydil Durgun, Aslı Barış, Ahmet Can, Aslı Barış, Şebnem Turhan, Banu Tuna, Mesude Erşan, Mustafa Doğan ve gazetenin insan kaynakları servisinden üç kişi bulunuyor.