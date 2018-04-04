Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi...
Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor

Aynı yerde üst üste ölümlü kazalar sonrası vatandaş caddeyi kapattı!

Konya’da üç gün önce 10 yaşındaki çoçuğun öldüğü yerde tekrar kaza olduğunu gören vatandaşlar caddeyi trafiğe kapattı, küçük kızın arkadaşı gözyaşı dökerek, “O ölünce hayatımın şokunu yaşadım” diye konuştu

Aynı yerde üst üste ölümlü kazalar sonrası vatandaş caddeyi kapattı!

Konya’da üç gün önce 10 yaşındaki çoçuğun öldüğü yerde tekrar kaza olduğunu gören vatandaşlar caddeyi trafiğe kapattı, küçük kızın arkadaşı gözyaşı dökerek, “O ölünce hayatımın şokunu yaşadım” diye konuştu

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:15
Aynı yerde üst üste ölümlü kazalar sonrası vatandaş caddeyi kapattı!
banner404


KONYA’da, üç gün önce 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan’ın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği yerde tekrar kaza meydana gelince vatandaşlar ve Rabia Sena’nın akrabaları toplanarak caddeyi trafiğe kapattı. 
Rabia Sena Doğan’ın hayatını kaybettiği kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Utku T. idaresindeki 42 CKY 05 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan’a çarptı. Ağır yaralı Rabia Sena Doğan, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Bosna Hersek Mezarlığına defnedildi. 

Cadde üzerinde tekrar kaza olunca vatandaşlar yolu kapattı 

Saat 21.30 sıralarında yine aynı yerde 3 otomobilin maddi hasarlı kaza yaptığını gören vatandaşlar ve Rabia Sena Doğan’ın akrabaları caddeye çıktı. Kadınlar yolun bir şeridine oturarak, erkekler ise karşı şeride geçerek caddeyi araç geçişine tamamen kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, uzun süren ikna çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan grup yetkililerin gelmesini istedi. Vatandaşlar, cadde üzerinde çok sayıda trafik kazası olduğunu söyleyip tepki gösterdi. Olay yerine gelerek sinir krizi geçiren daha sonra da eyleme katılan Rabia Sena Doğan’ın babaannesi, “Benim torunuma Pazar günü 150 ile giden bir araba çarptı, yetkililer buraya kasis yapsınlar. Benim 10 yaşındaki kızımı çiğnediler” diye konuştu. 

“Arkadaşımın öldüğünü duyunca hayatımın şokunu yaşadım” 

Kazada hayatını kaybeden Rabia Sena’nın yakın arkadaşı Zeynep Elgün (10) ise, “O ezilen benim arkadaşımdı. Bir kere onun burnu kanamıştı ben de yardım edince bana teşekkür ederim demişti. O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki, o bizim arkadaşımızdı. Ben her zaman onunla sırlarımı paylaştım, o benim arkadaşımdı. O ölünce ben dayanamıyorum. Öğretmenine sordum arkadaşım nerde diye, öldü dedi, o zaman hayatımın şokunu yaşadım ben” diyerek gözyaşı döktü. 
Daha sonra olay yerine gelen belediye yetkilisi, yoldaki kazaların önlenmesi için çalışmaların başlatılacağı sözünü vererek vatandaşları sakinleştirirken, üç saatlik eylemin ardından cadde trafiğe açıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KonyaKazaüst üste ölümlü Kazalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli patronu bankacı çıktı! 5 restoran ve 17 tarla satın almış
Gizli patronu bankacı çıktı! 5 restoran ve 17 tarla satın almış
"Afrin'den geldik" deyip askeri kimlikle dolandırıcılık yaptılar
"Afrin'den geldik" deyip askeri kimlikle dolandırıcılık yaptılar
Dev projenin temelini atan iki liderden düşman çatlatan kare
Dev projenin temelini atan iki liderden düşman çatlatan kare

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim