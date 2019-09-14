Aynı şehirde 6 saatte üçüncü deprem
Saat 14.46'da merkezüssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kent sabah saatlerinde de 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki depremle sallanmıştı
GÜNDEM 14.09.2019, 15:16
SABAH saatlerinde 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Çankırı'da gün boyu artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, saat 14.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Çankırı'nın Çerkes ilçesinde, bu sabah saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları meydana gelmiş, depremler Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti.
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