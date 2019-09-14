Aynı şehirde 6 saatte üçüncü deprem

SABAH saatlerinde 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Çankırı'da gün boyu artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, saat 14.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Çankırı'nın Çerkes ilçesinde, bu sabah saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları meydana gelmiş, depremler Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti.