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Son Dakika

Aynı şehirde 6 saatte üçüncü deprem

Saat 14.46'da merkezüssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kent sabah saatlerinde de 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki depremle sallanmıştı

GÜNDEM 14.09.2019, 15:16
Aynı şehirde 6 saatte üçüncü deprem
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SABAH saatlerinde 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Çankırı'da gün boyu artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, saat 14.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Çankırı'nın Çerkes ilçesinde, bu sabah saat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4.8 büyüklüğünde yer sarsıntıları meydana gelmiş, depremler Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti.

#merkezüssü #Çankırı
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