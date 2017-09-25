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Aynı günde 42 idam!

Irak'ın güneyindeki Nasiriye'de bir cezaevinde toplam 42 tutuklu asılarak idam edildi

Aynı günde 42 idam!

Irak'ın güneyindeki Nasiriye'de bir cezaevinde toplam 42 tutuklu asılarak idam edildi

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:59
Aynı günde 42 idam!
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PAZARTESİ günü yapıldığı açıklanan infazların nedeninin bombalı araçlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma olduğu açıklandı.
 
Toplu idam, Şiilerin çoğunlukta yaşadığı Nasiriye'de 14 Eylül'de düzenlenen ve 60 kişinin öldüğü bir bombalı saldırı sonrası gerçekleşti.
 
Irak Adalet Bakanlığı, intihar saldırısı kurbanlarının ailelerini de idamları izlemek için davet etti.
Fadhil Abdul Ameer isimli bir kurban yakını, Nasiriye'deki idamlarla ilgili, "İki kardeşimi kaybetmiş olmama karşın, teröristleri ipte sallanırken görünce kendimi rahatlamış hissettim" açıklaması yaptı.
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), kentteki restoranları ve güvenlik noktasını hedef alan üç intihar saldırısını üstlenmişti.
 
Bu saldırılar sonrası Şiiler daha sert hukuki adımlar için talepte bulunmuştu.
IŞİD kent hakimiyetlerini kaybetmesine karşın militanları aracılığı ile Irak'ta özellikle Şii yerleşimlerini hedef alan bombalı saldırılarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
IrakNasiriyeCezaevi
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