AYM’den imam nikâhlı kadına nafakaya izin yok

RESMİ nikâhı olmayan bir kadın, nafaka talebinin mahkemede reddedilmesi üzerine AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Başvuruda, nafaka talebinin resmi evlenme akdinin bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle ‘aile hayatına saygı hakkı ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği’ gerekçe gösterildi. AYM başvuruyu 20 Aralık 2017’de görüşerek kabul edilemez buldu.
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