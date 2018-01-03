AYM’den imam nikâhlı kadına nafakaya izin yok

Anayasa Mahkemesi(AYM) Birinci Bölümü, resmi nikâhı olmayan bir kadının, nafaka talebinin reddedilmesi üzerine ‘ihlal’ iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti. AYM, bu kararıyla resmi nikâhı olmayan kadına nafaka verilmemesini Anayasa’ya uygun bulmuş oldu