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AYM İlker Başbuğ için kovuşturma izni istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi. Diğer 18 ismin dosyası ise ayrıldı.

AYM İlker Başbuğ için kovuşturma izni istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi. Diğer 18 ismin dosyası ise ayrıldı.

12 Ekim 2017 Perşembe 19:47
AYM İlker Başbuğ için kovuşturma izni istedi
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BAŞBAKANLIĞIN kovuşturma izni vermesi durumunda AYM Yüce Divan sıfatı ile Başbuğ ve 18 sanık yargılanacak. Kovuşturma izni verilmemesi durumunda ise Başbuğ yönünden davanın düşürülmesine karar verilecek. Diğer 18 sanığın dosyası ise geldiği yerel mahkemeye iade edilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
AYM İlker BaşbuğAnayasa Mahkemesi
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