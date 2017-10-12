AYM İlker Başbuğ için kovuşturma izni istedi

BAŞBAKANLIĞIN kovuşturma izni vermesi durumunda AYM Yüce Divan sıfatı ile Başbuğ ve 18 sanık yargılanacak. Kovuşturma izni verilmemesi durumunda ise Başbuğ yönünden davanın düşürülmesine karar verilecek. Diğer 18 sanığın dosyası ise geldiği yerel mahkemeye iade edilecek.
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