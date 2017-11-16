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AYM'den Gülser Yıldırım'a ret

Anayasa Mahkemesi HDP'li Gürsel Yıldırım'ın başvurusunu reddetti

AYM'den Gülser Yıldırım'a ret

Anayasa Mahkemesi HDP'li Gürsel Yıldırım'ın başvurusunu reddetti

16 Kasım 2017 Perşembe 14:36
AYM'den Gülser Yıldırım'a ret
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ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu Gülser Yıldırım tarafından yapılan bireysel başvuruda "tutuklamanın hukuki olmadığına", "ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine" ve "soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına" ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olmaları, "yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna" ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

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Anayasa MahkemesiHdpGürsel Yıldırım
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