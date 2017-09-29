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‘AYM Başkanı istifa etmeli’

CHP'den, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Danıştay'ın iptal ettiği yaz saati uygulamasının "devam edeceğine" ilişkin açıklamasına tepki geldi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Enerji Bakan'ın bu açıklamayı yapmasına, OHAL KHK'ları için "incelemeyeyiz" kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin neden olduğunu söyledi. Pekşen, AYM Başkanı Arslan'ın "istifa etmesi gerektiğini" söyledi

‘AYM Başkanı istifa etmeli’

CHP'den, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Danıştay'ın iptal ettiği yaz saati uygulamasının "devam edeceğine" ilişkin açıklamasına tepki geldi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Enerji Bakan'ın bu açıklamayı yapmasına, OHAL KHK'ları için "incelemeyeyiz" kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin neden olduğunu söyledi. Pekşen, AYM Başkanı Arslan'ın "istifa etmesi gerektiğini" söyledi

29 Eylül 2017 Cuma 16:27
‘AYM Başkanı istifa etmeli’
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ENERJİ Bakanı Albayrak’ın açıklamasının Türkiye’de “hukukun üstünlüğüne vurulmuş darbe” olduğunu kaydeden Pekşen, “Enerji Bakanı'nın bu açıklamasının sorumlusu ve muhatabı OHAL döneminde çıkarılan KHK'ları yargı konusu olarak görmeyen Anayasa Mahkemesi'nin başkanıdır. Anayasanın 138. Maddesi çok açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır ki, yargı kararları herkesi bağlar, uygulanması geciktirilemez, savsaklanamaz ve ortadan kaldırılamaz.” dedi.

Pekşen, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Bakanı’nın açık bir şekilde mahkeme kararlarını tanımadığını ifade ettiğine vurgu yapan Pekşen, şöyle konuştu;  “AKP hükümeti, hukuk düzenine öylesine meydan okuyor ki, kuvvetler ayrılığının içi boş bir laftan ibaret olduğundan öylesine eminler ki Enerji Bakanı çıkıp yargı kararını ciddiye almadığını ve yok saydığını açıkça söyleyebiliyor. Bu durumda Anayasa Mahkemesi'nin, bugün Türkiye'yi yarın da çocuklarımızı ve geleceğimizi karanlığa sürükleyecek olan kararına bir kez daha bakmak gerekmektedir.”

Pekşen, ‘yargı kararlarının herkesi bağladı ve uygulamasının geciktirilemez olduğunu”  hükme bağlayan Anayasa’nın 138. Maddesine de atıf yaparak, şöyle dedi;  “Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak, yaz saati uygulamasının KHK ile düzenlenmesine ve yargı kararının ayaklar altına alınarak yok sayılmasına rağmen halen o koltukta oturmakta ısrar edecek misiniz?
Yargı kararlarının hangisinin uygulanacağına hangisinin uygulanmayacağına OHAL KHK'ları ile hükümet karar verdiğine göre sizin Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak verdiğiniz kararın ağır sonuçlarının sorumluluğunu yerine getirme erdemliliğiniz var mıdır?
80 milyon adına soruyorum yaz saati uygulamasının OHAL ile bir ilgisi var mıdır?
OHAL KHK'ları içerisinde hukuk sisteminin yok sayılmasına, Türkiye'nin daha fazla karanlığa savrulmasına daha ne kadar seyirci kalacaksınız?”

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Anahtar Kelimeler:
AYM BAŞKANIArslanHaluk PekşenBerat Albayrak
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