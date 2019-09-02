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Ayder'de salıncaklar kaldırıldı

Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncaklar kaldırıldı.

GÜNDEM 02.09.2019, 11:09 Melike Temir
Ayder'de salıncaklar kaldırıldı
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ÇEVRE ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 25  salıncak ile kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar  Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Tebligatların yapı ve  salıncak sahiplerine bildirilmesinin ardından 12 vatandaş salıncaklarını kendisi  kaldırırken jandarma ekipleri diğer salıncaklar için sabah saatlerinde yaylada  tedbir aldı. Alınan tedbirlerin ardından 13 salıncak yıkım ekibi tarafından  söküldü.Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise salıncaklar nedeniyle zarar  gören alanda çimleme çalışması yaptı. Salıncakların yanı sıra alanda bulunan  masa, sandalye ve 2 seyyar büfe kaldırıldı.Yıkım çalışmalarını Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır yerinde  takip etti. Sağır, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın son Rize gezisinde Ayder'in eski güzel günlerine kavuşabilmesi  adına salıncakların kaldırılması talimatı verdiğini hatırlattı. Ayder'in fotoğraflardaki gibi yeniden şekillenmesi için çalışma  yürüttüklerini ifade eden Sağır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yönde  çalışması ve valiliğimiz koordinatörlüğünde sabah itibarıyla çalışmalara  başladık. Vatandaşlarımıza tebligat yapılmıştı. Dün bazı vatandaşlarımız  kendileri söktü. Henüz kendisi sökmeyen vatandaşlarımızın salıncaklarını Çevre  Şehircilik ve İl Özel idare ekipleri ile yıkımına başlamış olduk." diye konuştu.

#ayder #Salıncak #çamlıhemşin
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