Avustralya saldırganının kimliği açıklandı: 20 yaşındaki Mert Ney

AVUSTURALYA'nın Sydney kentinde, bıçakla bir kadını öldürdükten sonra şehir merkezinde bıçağını savuran saldırganın kimliği belli oldu. Bir kadını yaraladıktan sonra sinkaflı ifadelerle bir otomobilin üzerine çıkarak "Beni kafamdan vurun" diyen ve çevredekilerin sandalye ve süt kasasıyla müdahale ederek yakaladığı saldırganın, 20 yaşındaki Mert Ney olduğu açıklandı.Sydney Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki gencin ruhsal sıkıntıları olduğu ve şehir merkezindeki saldırıya teşebbüs etmeden önce başka bir bölgede, bir kadını öldürdüğü kaydedildi. Saldırının nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Bölgeyi güvenlik kordonuna alan Sydney Emniyeti'nden yapılan açıklamada "Tüm ihtimaller değerlendiriliyor" dendi.

HARİCİ BELLEK BULUNDU

New South Wales Emniyet Müdürü Mick Fuller ise, saldırgan gencin "bilinen terör bağlantısı olmadığını" ve olaya "terörizm şüphesi" ile yaklaşılmadığını söyledi.Mick Fuller, zanlıdan, ABD ve Yeni Zelanda'da yapılan ve beyazların üstünlüğünü savunan kişiler tarafından yapılan saldırıların detaylarının yer aldığı bir harici bellek çıktığını da belirtildi.

GENÇ KADININ BOĞAZINI KESTİ

Sydney'de bir apartman dairesinde ölü bulunan 24 yaşındaki Michaela Dunn'ın Ney tarafından boğazının kesildiği belirlendi. Saldırganın şehir merkezinde bıçakla yaraladığı 41 yaşındaki bir kadının ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

"İÇİNE KAPANIK BİR GENÇ"

Olay anına ait bir videoda, 20 yaşındaki gencin "Allahu Ekber" diye bağırdığı duyuluyor. Ancak komşuları, Ney'in içine kapanık bir genç olduğunu ve dini duygularının güçlü olduğu yönünde bir sinyal görmediklerini ifade ediyor.