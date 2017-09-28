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Avukattan Emrah Serbes açıklaması!

Emrah Serbes'in yaptığı 2 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan kazayı üstlenen Kenan Doğru'nun avukatı Devrim Alparslan, açıklama yaparak, "Emrah Serbes, şu anda İzmir'de. Bugün ya da yarın savcılığa teslim olacak" dedi

Avukattan Emrah Serbes açıklaması!

Emrah Serbes'in yaptığı 2 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan kazayı üstlenen Kenan Doğru'nun avukatı Devrim Alparslan, açıklama yaparak, "Emrah Serbes, şu anda İzmir'de. Bugün ya da yarın savcılığa teslim olacak" dedi

28 Eylül 2017 Perşembe 14:59
Avukattan Emrah Serbes açıklaması!
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BEŞİKTAŞ Çarşı grubunun avukatı Devrim Alparslan, Emrah Serbes’in şu anda İzmir’de olduğunu, bugün ya da en geç yarın savcılığa teslim olacağını söyledi. Kaza anında Kenan Doğru’nun Emrah Serbes’in yanında oturduğunu söyleyen Alparslan, “Emrah o an şoka girmiş, hatta hastaneye götürmüşler. Yaklaşık yarım saat kadar bilinci yerinde değilmiş. Kenan da ona işlerinde yardım ediyordu. Onun verdiği refleksle sanırım sorumluluğu üstlendi” dedi.

EMRAH’IN TESLİM OLMASININ ARDINDAN KENAN BIRAKILACAK

Kendilerinin pazartesi günü Kenan Doğru’nun kaldığı Buca Cezaevi’ne gideceklerini söyleyen Alparslan, “Emrah’ın teslim olmasının ardından Kenan’ı bırakacaklarını düşünüyoruz. Kazalarda ruhsat sahibinin de sorumluluğu olduğu için Emrah’a yine tazminat ödeteceklerdi. Savcılık, olayla ilgili aracın gişelerden geçerken kim tarafından kullanıldığına dair görüntüleri de isteyecekti. Bu durum ortaya çıkacaktı. Emrah, Kenan’ın yanına kendi avukatını göndermişti. Ben de Çarşı’nın avukatıyım” dedi. Ayrıca kazayla ilgili soruşturmayı yürüten İzmir, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı iki gün önce kaza sırasında aracı kullanan kişinin tutuklanan Kenan Doğru olmadığı şüphesiyle soruşturma başlatmış. Bu kapsamda şoför hava yastığı üzerindeki kan örnekleri alınarak Kenan Doğru ve Emrah Serbes'ten alınacak örneklerle Adli Tıp Kurumu’nda karşılaştırılması talimatını vermiş.

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Anahtar Kelimeler:
EMRAH SERBES
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