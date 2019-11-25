Avukatın sır ölümü! Kahreden detay
İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Ahmet Baran Akkaya (38), ziyarete geldiği Gaziantep’teki kuzeninin evinde ölü bulundu. Akkaya’nın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor
İstanbul’da oturan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Baran Akkaya, akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Gaziantep’te geceyi kuzeninin evinde geçirdi. Dün öğlen saatlerinde, Akkaya’nın yatakta hareketsiz yattığını gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolde Akkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ahmet Baran Akkaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AVUKAT BABASI, MÜVEKKİLİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ
Ahmet Baran Akkaya’nın kendisi gibi avukat olan babası İsmail Akkaya’nın da 2014 yılında, ofisinde, eski bir müvekkili tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Ahmet Baran Akkaya’nın cenazesinin yarın Asri Mezarlık’taki aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
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