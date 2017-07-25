Avukat otel odasında ölü bulundu

TATİL için İzmir’den Fatsa’ya geldiği öğrenilen evli bir çocuk annesi Burcu Setol Şimşek'den haber alamayan eşi, oteli arayıp görevilerden yardım istedi. Otel görevileri odayı kontrol etmek için içeri girdiklerinde Şimşek'in yerde hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Burcu Setol Şimşek'in öldüğünü tespit etti, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri incelemelerinin ardından Burcu Setol Şimşek'ın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.