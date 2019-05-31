Avukat İbrahim Karslı, etek boyu ölçen hakimi etek giyerek protesto etti

KOCAELİ'DE avukatlık yapan İbrahim Karslı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutan ve eteğin fotoğrafının çekilerek baroya gönderilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu'yu ilginç bir eylemle protesto etti. CHP’li avukat İbrahim Karslı, meslektaşının etek boyuna karışan hakimi protesto etmek için etek giydi ve şunları söyledi: "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle." Hakim Mehmet Yoylu ile avukat Tuğçe Çetin arasında yaşanan 'etek boyu' tartışmasının ardından hakim Yoylu görevden uzaklaştırılmıştı. Avukatın etek boyuna müdahale edilmesi hukukçuları ayağa kaldırırken, Adalet Bakanlığı ve HSK soruşturma başlatmıştı.