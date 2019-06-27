Avukat Ergün: "Projeyi başından beri biliyordunuz"

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Ferit Yücel Ergün, Hal Komisyoncuları Birliği Başkanı Adem Kaya’nın, Yeni Alanya ve Dim TV’ye (dimtv.tv) yaptığı, “Türkler Mahallesi’ndeki yeni Toptancı Hali projede 300 dönümdü ama şu anda 149 dönüme düştü” açıklamasına yanıt verdi. Ergün, “Projenin başından beri Hal Komisyoncuları Birliği işin içindeydi. Bu proje sanki hal komisyoncularına sürpriz olmuş veya sonradan ortaya çıkmış gibi lanse ediliyor. Bu sebeple şimdi, kamyonun yanaştığı zamanki genişliği veya kamyonsuz genişliği gibi olaylar yeni öğrenilmiş ve yeni meydana çıkmış sonuçlar değildir. Hal alanı sanki 300 dönümden 149 dönüme düşürülmüş gibi açıklamalar yapılıyor. Hal projesi ortaya çıktığı andan itibaren 300 dönüm Büyükşehir Belediyesi tarafından telaffuz edilen bir rakam değildir. Bilakis 149 dönüm üzerine hazırlanan proje burada 230 dönüme çıkarılmak istenmiş ve gerekli girişimler yapılmıştır. Ortada kaybedilen, yok edilen bir 151 dönüm yoktur” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 18:03