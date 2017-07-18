Avni Anıl besteleriyle anıldı

ŞEF Oğuz Karlı yönetiminde Kuşadası Belediyesi Ada Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Merhum besteci Avni Anıl 'a ait birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konsere ilgi büyük oldu. Koro tarafından seslendirilen fasıl ve farklı makamlardan oluşan solo eserler, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav ve salonu dolduran sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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