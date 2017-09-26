Avcılar açıklarında yaralı yunus alarmı

OLAY, dün 10.00 sıralarında Avcılar Ambarlı’da meydana geldi. Denizde yaralı bir yunusun görülmesi üzerine vatandaşlar tarafından polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bir tekne ile denizde yaralı olan yunusun yanına gitti. Ağa takılı yaralı yunusu karaya yaklaştıran polis ekipleri ve vatandaşlar yunusu takıldığı ağdan kurtarıldı. Olay yerine çağrılan veteriner hekim yaralı yunusa ilk müdahalesini yaptı.
Denizde bir karartı görmesi üzerine polislere haber verdiğini ifade eden vatandaş İnci Şaver, “Denizde ceset olduğunu sandık, ondan sonra polisi aradık. Polis geldi, meğer yunus balığıymış. Çok şaşırdık. Bir kurtaran gelsin dedik. Neyse polis geldi. Polise de teşekkür ederiz geldiği için. Hiç olmazsa kurtuldu, yazık hayvana” ifadelerini kullandı.
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