Avaşin-Basyan ve Metina'ya operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 5 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Daha önce 60'dan fazla terörist öldürülmüştü

Avaşin-Basyan ve Metina'ya operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi
banner404

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 5 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Daha önce 60'dan fazla terörist öldürülmüştü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALPER KUTAY'LA ANA HABER BÜLTENİ
ALPER KUTAY'LA ANA HABER BÜLTENİ
  1. DimTV

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479