Avaşin-Basyan ve Metina'ya operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 5 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Daha önce 60'dan fazla terörist öldürülmüştü