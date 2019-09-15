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ATV aracı devrildi: Can pazarında seferber oldular

1'i kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı

GÜNDEM 15.09.2019, 16:47 15.09.2019, 16:50
ATV aracı devrildi: Can pazarında seferber oldular
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KAZA, öğle saatlerinde, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. İranlı 1'i kadın 2 turist, kiraladıkları arazi aracı ATV ile tura çıktı. Arazi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İranlı turistin kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yaralanan 2 turist, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. İranlı turistler tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Turist #ATV
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