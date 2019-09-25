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Atmaca füzesinden tam isabet

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi

GÜNDEM 25.09.2019, 17:07
Atmaca füzesinden tam isabet
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ATMACA füzesinden tam isabet.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan  açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında  konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için  Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen  Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların  ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada,  "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın  artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği  taşıdığı da bildirildi.   Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter  hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa  ilişkin görüntüleri paylaştı.
 

#atmaca #türkiye #füze
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