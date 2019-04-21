Atilla Taş'tan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu-İnce çıkışı: Utanıyorum

Muharrem İnce için eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapishaneden çıktıktan sonra kendisini aradığı söyleyen Atilla Taş, yaptığı paylaşımla çok utandığını dile getirdi.

Atilla Taş'tan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu-İnce çıkışı: Utanıyorum
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FETÖ'nün medya yapılanması davasında hapis yatan Atill Taş, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ile alakalı paylaşımda bulundu.
Bir döne Muharrem İnce için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğini dile getiren Taş, cezaevinden çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ama Muharrem İnce'nin aramadığını yazdı ve çok utandığını da sözlerine ekledi.
İŞTE TAŞ'IN O PAYLAŞIMI:
Hiç paylaşmamıştım ama o gün bugün! Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiştim bi ara Muharrem İnce için. Cezaevinden çıktığımda Kılıçdaroğlu yine de aradı ama İnce aramadı! Çok utandım! Kimi sevdiğinize çok dikkat edin!

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