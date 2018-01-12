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Atilla Sertel, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na çay sözü verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı Atila Sertel, Anadolu medyasının ilan ve reklam fiyatlarına iki yıldır zam beklediğini hatırlatarak, “Yerel basının iki yıldır beklediği zam kararı 2017 yılının son ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından alındı ancak Bakanlar Kurulu bu kararı imzalamıyor. Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu bu konuda ciddi emek harcadı, teşekkür ediyorum. Şayet kararın Bakanlar Kurulu’nda bir an önce imzalanması için de çaba gösterirse kendisine tam anlamıyla teşekkür etmek için çay ısmarlayacağım” dedi

Atilla Sertel, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na çay sözü verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı Atila Sertel, Anadolu medyasının ilan ve reklam fiyatlarına iki yıldır zam beklediğini hatırlatarak, “Yerel basının iki yıldır beklediği zam kararı 2017 yılının son ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından alındı ancak Bakanlar Kurulu bu kararı imzalamıyor. Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu bu konuda ciddi emek harcadı, teşekkür ediyorum. Şayet kararın Bakanlar Kurulu’nda bir an önce imzalanması için de çaba gösterirse kendisine tam anlamıyla teşekkür etmek için çay ısmarlayacağım” dedi

12 Ocak 2018 Cuma 10:48
Atilla Sertel, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na çay sözü verdi
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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, yerel basının çektiği ekonomik sıkıntıara değinerek bir süre önce verilen yüzde 20’lik Basın İlan zammının uygulamaya konulmasını istedi.
“BİR AN ÖNCE İMZALAYIN”
Genel Kurul’da Bakan Çavuşoğlu’na seslenen Atilla Sertel, şunları söyledi:
“Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun da girişimleriyle kısa bir süre önce ilan ve reklam fiyatlarına yönelik Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından zam kararı alındı. Buna göre; Anadolu basını için resmi ilan ve reklam fiyatlarına yüzde 20, yaygın basına yüzde 8 zam yapılması kararlaştırılırken, gazetelerin zorunlu traj kotası da yüzde 30’a düşürüldü. Abonelik kotası ise yüzde 70’e çıkarıldı. Bu kararlar Anadolu basınına biraz olsun nefes aldıracak. Nefes aldıracak aldırmasına ama Anadolu medyasındaki meslektaşlarımız da nefesini tutmuş Bakanlar Kurulu’nun onaylamasını bekliyor. Buradan tüm Bakanlarımıza sesleniyorum; bu kararı bir an önce imzalayın, yerel medyaya nefes aldırın.”

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Hakan çavuşoğlu
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